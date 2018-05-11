Пожилую француженку убило гигантским растением в Монако

Монако, 11 мая. Гигантское растение суккулент, похожее на канделябровый молочай, стало причиной смерти 92-летней женщины, которая приехала из Франции в Монако. О несчастном случае рассказал ее внук в Facebook.

По ее словам, в минувший четверг на его бабушку упал суккулент, когда она прогуливалась по улицам. Женщина была госпитализирована, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Сообщается также, что травмы от растения получили еще четверо — девушка, 50-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 60 лет. Что стало причиной падения молочая, а также в каком состоянии находятся пострадавшие — пока неизвестно.

Отметим, что суккулентом называются растение, имеющие специальные ткани, чтобы хранить запас воды. Обычно они произрастают в жарких странах с засушливым климатом. К суккулентам, например, относится большинство кактусов и многие виды молочая.