Познер объяснил свой уход из СПЧ вслед за Шевченко

Москва, 11 мая. Телеведущий и журналист Владимир Познер объявил о том, что выходит из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). О своем решении Познер рассказал в Instagram.

Ведущий Первого канала отметил, что выражает свою поддержку журналисту Максиму Шевченко, ранее объявившему о выходе из СПЧ. Познер также рассказал историю своих взаимоотношений с организацией, напомнив, что являлся членом СПЧ в те времена, когда им руководила Элла Памфилова.

Свое решение Познер объяснил тем, что, по его мнению, СПЧ носит «декоративный характер».

Напомним, ранее о прекращении членства в СПЧ сообщил журналист Максим Шевченко. Он связал свой выход из организации с отсутствием реакции СПЧ на несогласованные акции, состоявшиеся в ряде городов РФ 5 мая.