Познер объяснил свой уход из СПЧ вслед за Шевченко
Москва, 11 мая. Телеведущий и журналист Владимир Познер объявил о том, что выходит из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). О своем решении Познер рассказал в Instagram.
Ведущий Первого канала отметил, что выражает свою поддержку журналисту Максиму Шевченко, ранее объявившему о выходе из СПЧ. Познер также рассказал историю своих взаимоотношений с организацией, напомнив, что являлся членом СПЧ в те времена, когда им руководила Элла Памфилова.
Я только что узнал о выходе Максима Шевченко из состава СПЧ (Совета по правам человека при президенте РФ). Хотел выразить ему свою поддержку и понимание. Я был членом СПЧ давно, еще в те годы, когда им руководила нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова. Я был полон надежд, что этот Совет сможет реально повлиять на положение с правами человека в РФ. Но, проработав (если слово “работа” применимо) в Совете, я принял решение выйти из его состава: ни одного значимого решения не было принято. Прошло некоторое время, и Эллу Памфилову сменил Михаил Федотов – человек опытный, знающий и влиятельный. Узнав о его назначении, я обратился к нему с просьбой принять меня снова в СПЧ. Михаил Александрович встретил мою просьбу самым позитивным образом, но ничего за этим не последовало. Когда же я поинтересовался , что происходит, то он, явно испытывая смущение, дал мне понять, что кто-то – он не сказал мне кто, и я по сей день не знаю, о ком речь – был против моего участия. Понятно, что это был человек влиятельный. Потом что-то такое изменилось, и меня приняли в СПЧ – чему я был искренне рад. Но после посещения нескольких заседаний, радость сменилась горечью: Я окончательно понял, что, к глубокому моему сожалению, СПЧ не только не является самостоятельной организацией (что очевидно, раз он “при президенте РФ”), но он не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер. И поняв это, я вновь вышел из его состава. Не так, как мой коллега Максим Шевченко, без хлопанья дверью и заявлений, а просто вышел – навсегда. Очевидно, Максима Шевченко постигло такое же разочарование, как в своё время постигло меня. Но он об этом заявил во весь голос, что вызывает во мне чувство искреннего уважения. #познер #шевченко
Свое решение Познер объяснил тем, что, по его мнению, СПЧ носит «декоративный характер».
Напомним, ранее о прекращении членства в СПЧ сообщил журналист Максим Шевченко. Он связал свой выход из организации с отсутствием реакции СПЧ на несогласованные акции, состоявшиеся в ряде городов РФ 5 мая.