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«Москва не дает Европе забыть о кризисе в Донбассе»: эксперты оценили переговоры Путина и Меркель
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    «Москва не дает Европе забыть о кризисе в Донбассе»: эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

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    Владимир Путин и Ангела Меркель

    Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису на Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ», — говорится в тексте сообщения.

    «О кризисе в Донбассе Москва не дает забыть и Европе»: эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

    Лидеры условились активизировать работу в «нормандском формате».

    Смена формата

    Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в комментарии ФАН заметил, что события последних дней говорят: формат «нормандской четверки» скорее жив, чем мертв. Правда, схема этого формата давно изменена на «3+1».

    «По сути, европейские гаранты Минских соглашений сначала консультируют Украину и уже после сверяют часы с Россией. Приводит ли работа в таком формате к конкретному результату? Конечно же нет. Позиции сторон относительно миротворцев в зоне конфликта в Донбассе диаметрально противоположные.

    Кроме того, до сих пор нет прямых переговоров с представителями республик, ввиду чего решение вопроса не может сдвинуться с мертвой точки. Очевидно, что каждый остался при своем: позиция России относительно размещения миротворцев не изменилась, украинская делегация традиционно отрапортовала о поддержке Украины со стороны Запада. Сам же Запад в официозе пока вообще старается сильно не распространяться, а обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ не прекращаются», — резюмировал Артем Журко.

    Обсуждение и решение

    Кандидат исторических наук политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что тема с наблюдателями от ОБСЕ в Донбассе циркулирует уже довольно давно. То, что в Кремле эту идею не забрасывают, внушает, конечно, робкие надежды. Но тут Украина сделает все, чтобы никаких «ненужных» наблюдателей на «неправильных» территориях не было.

    До выборов президента Украины остается менее года

    «К тому же новость о том, что «обсуждали» — это совсем не новость о том, что «решили и постановили». Поэтому каких-то кардинальных подвижек в ближайшее время в этом вопросе я бы ждать не стал. Но сам факт того, что тема снова и снова поднимается на самом высшем уровне, — это скорее хорошо. Хотя бы потому, что о кризисе в Донбассе Москва не дает забыть и Европе.

    Мы, судя по всему, намерены давить в этом отношении, чтобы были обнародованы результаты по-настоящему независимых и легитимных для всех наблюдений. Ровно в той же степени, что и Киев готов сделать все, чтобы такой комиссии и таких наблюдателей в Донбассе не было ни под каким предлогом», — добавил Александр Чаусов.

    «Ахенские заговорщики»

    Эксперт Института стран СНГ политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: встреча участников нормандского формата без России, о которой как об очередной «перемоге» трубил Петр Порошенко, состоялась. В украинской прессе переговоры в Ахене анонсировалось как судьбоносные для Донбасса. Но никакого решения по Донбассу в обход России, ДНР и ЛНР пока не озвучено.

    «Порошенко важно было выклянчить поддержку Меркель и Макрона до их визитов в Москву. Уже известно, что в мае на встречу с новоизбранным президентом России с государственным визитом планирует прибыть французский коллега. Меркель даже опередила и побежала сверять «дорожные карты» к телефону. Судя по комментариям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никакого прорыва в ближайшее время в отношении размещения миротворцев не стоит ждать.

    Ахенский формат, инициированный Порошенко, — это игра на внутреукраинского зрителя. Ведь до выборов президента Украины остается уже менее года, а главное обещание Порошенко — принести «украинский мир» в Донбасс так и не выполнено. Теперь же по возвращении в Киев у него есть алиби: он наконец сформировал «проукраинскую», «антипутинскую» коалицию в Европе», — рассказал Иван Скориков.

    Никакого решения по Донбассу в обход России, ДНР и ЛНР не озвучено

    По мнению эксперта, активизация Франции и Германии связана с тем, что после прошедших там выборов, в период которых внешнеполитическая риторика традиционно уступает внутренней, настало время догонять совершивших прорыв на антироссийском фронте Великобританию и Штаты. Всем очевидно, что окончательное решение по «голубым каскам» без России не может быть принято, хотя бы даже исходя из того, что это прерогатива Совбеза ООН, в котором у России право вето.

    «Владимир Путин и так уже допустил, что какая-то часть контингента может разместиться у российских границ, на чем бескомпромиссно настаивает Порошенко, отметив, правда, что лишь с согласия второй стороны конфликта — ДНР и ЛНР. В самих республиках прекрасно понимают, что Киеву Донбасс нужен только как выжженная земля, и никогда не пойдут на передачу контроля над своими границами с РФ.

    При таких непреодолимых противоречиях «ахенские заговорщики» не могут предложить Москве ничего дельного, кроме как очередной шантаж в рамках общей антироссийской истерии Запада», — резюмировал Иван Скориков.

    Автор: Илья Муромский
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