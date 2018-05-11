«Москва не дает Европе забыть о кризисе в Донбассе»: эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису на Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ», — говорится в тексте сообщения.

Лидеры условились активизировать работу в «нормандском формате».

Смена формата

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в комментарии ФАН заметил, что события последних дней говорят: формат «нормандской четверки» скорее жив, чем мертв. Правда, схема этого формата давно изменена на «3+1».

«По сути, европейские гаранты Минских соглашений сначала консультируют Украину и уже после сверяют часы с Россией. Приводит ли работа в таком формате к конкретному результату? Конечно же нет. Позиции сторон относительно миротворцев в зоне конфликта в Донбассе диаметрально противоположные. Кроме того, до сих пор нет прямых переговоров с представителями республик, ввиду чего решение вопроса не может сдвинуться с мертвой точки. Очевидно, что каждый остался при своем: позиция России относительно размещения миротворцев не изменилась, украинская делегация традиционно отрапортовала о поддержке Украины со стороны Запада. Сам же Запад в официозе пока вообще старается сильно не распространяться, а обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ не прекращаются», — резюмировал Артем Журко.

Обсуждение и решение

Кандидат исторических наук политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что тема с наблюдателями от ОБСЕ в Донбассе циркулирует уже довольно давно. То, что в Кремле эту идею не забрасывают, внушает, конечно, робкие надежды. Но тут Украина сделает все, чтобы никаких «ненужных» наблюдателей на «неправильных» территориях не было.

«К тому же новость о том, что «обсуждали» — это совсем не новость о том, что «решили и постановили». Поэтому каких-то кардинальных подвижек в ближайшее время в этом вопросе я бы ждать не стал. Но сам факт того, что тема снова и снова поднимается на самом высшем уровне, — это скорее хорошо. Хотя бы потому, что о кризисе в Донбассе Москва не дает забыть и Европе. Мы, судя по всему, намерены давить в этом отношении, чтобы были обнародованы результаты по-настоящему независимых и легитимных для всех наблюдений. Ровно в той же степени, что и Киев готов сделать все, чтобы такой комиссии и таких наблюдателей в Донбассе не было ни под каким предлогом», — добавил Александр Чаусов.

«Ахенские заговорщики»

Эксперт Института стран СНГ политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: встреча участников нормандского формата без России, о которой как об очередной «перемоге» трубил Петр Порошенко, состоялась. В украинской прессе переговоры в Ахене анонсировалось как судьбоносные для Донбасса. Но никакого решения по Донбассу в обход России, ДНР и ЛНР пока не озвучено.

«Порошенко важно было выклянчить поддержку Меркель и Макрона до их визитов в Москву. Уже известно, что в мае на встречу с новоизбранным президентом России с государственным визитом планирует прибыть французский коллега. Меркель даже опередила и побежала сверять «дорожные карты» к телефону. Судя по комментариям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никакого прорыва в ближайшее время в отношении размещения миротворцев не стоит ждать. Ахенский формат, инициированный Порошенко, — это игра на внутреукраинского зрителя. Ведь до выборов президента Украины остается уже менее года, а главное обещание Порошенко — принести «украинский мир» в Донбасс так и не выполнено. Теперь же по возвращении в Киев у него есть алиби: он наконец сформировал «проукраинскую», «антипутинскую» коалицию в Европе», — рассказал Иван Скориков.

По мнению эксперта, активизация Франции и Германии связана с тем, что после прошедших там выборов, в период которых внешнеполитическая риторика традиционно уступает внутренней, настало время догонять совершивших прорыв на антироссийском фронте Великобританию и Штаты. Всем очевидно, что окончательное решение по «голубым каскам» без России не может быть принято, хотя бы даже исходя из того, что это прерогатива Совбеза ООН, в котором у России право вето.