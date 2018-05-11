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Невзоров разгадал «секрет» шпагатов Волочковой
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    Невзоров разгадал «секрет» шпагатов Волочковой

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    Невзоров разгадал «секрет» шпагатов Волочковой

    Москва, 11 мая. Журналист Александр Невзоров заявил, что разгадал «секрет» шпагатов Анастасии Волочковой, которые балерина часто демонстрирует на фото.

    Пользователи Сети могут собрать целую коллекцию фотографий шпагатов Волочковой. Балерина демонстрирует их и дома, и в банях, и на яхтах, и на природе.

    «Почему она маниакальничает со шпагатами, откуда вообще эта страсть, — рассуждал Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». — И, как мне кажется, я это разгадал».

    Невзоров разгадал «секрет» шпагатов Волочковой

    Он добавил, что в мире диких животных есть пример, который очень напоминает поведение звезды. Он отметил, что речь о самках гиббонов, которые «подверглись надругательству самцов другого вида, например павианов».

    «Таким образом избавляются от зуда и нежелательного семени, которое могли внести самцы другого вида, — пояснил журналист. — А такие изнасилования в мире обезьян не редкость».

    Невзоров разгадал «секрет» шпагатов Волочковой

    В феврале этого года Волочкова публично обрушилась на женщин, которые критиковали ее в Интернете. Баллерина назвала критиков «ущербными и недолюбленными бабами».

    Автор: Катерина Тимошенская
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