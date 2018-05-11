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Сирия: САА подняла государственный флаг над городом Бабила в провинции Дамаск
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    Сирия: САА подняла государственный флаг над городом Бабила в провинции Дамаск

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    Сирия: САА подняла государственный флаг над городом Бабила в провинции Дамаск

    Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) подняли государственные флаги Сирии в трех городах на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, правительственные силы взяли под свой контроль города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге Дамаска. Правительственные войска подняли флаг Сирии над зданием муниципалитета в городе Бабила.

    Накануне последняя партия боевиков вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, после чего данные населенные пункты перешли под контроль правительственных сил. В ближайшее время в освобожденных городах откроются полицейские участки и государственные учреждения.

    Автор: Алексей Громов
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