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11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты
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    11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты

    Владимир Путин на саммите ЕАЭС встретится с гендиректором МАГАТЭ. Боевики сдали сирийской армии свое вооружение. Верховная Рада отправит украинок работать в шахтах и на рудниках. В Петербурге пройдет Международный молодежный водный фестиваль.
    19:12 11 Мая 2018
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    Владимир Путин на саммите ЕАЭС встретится с генеральным директором МАГАТЭ

    11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты

    На саммите Евразийского экономического союза президент России встретится с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, этот контакт с учетом одностороннего выхода США из иранской сделки, имеет особое значение. Кроме того, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. Участие примут президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, новый премьер-министр Армении, а в качестве гостя приглашен глава Республики Молдова Игорь Додон. Саммит ЕАЭС состоится 14 мая в Сочи.

    Боевики сдали сирийской армии свое вооружение

    11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты

    Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику на юге провинции Дамаск, в рамках процесса эвакуации в северо-западные районы Хамы. В результате этой операции освобождены города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм. Перед отправкой боевики передали Сирийской арабской армии минометы калибрами 60, 80 и 120 миллиметров, артиллерийские орудия, противотанковые и противопехотные мины, гранатометы, стрелковое оружие, а также автомобили, оснащенные зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами. 

    Верховная Рада отправит украинок работать в шахтах и на рудниках

    11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты

    Правительство Украины предложило Верховной раде снять трудовые ограничения для женщин. Это значит, что жительниц страны будут привлекать для подземных работ в шахтах и других местах с вредными и тяжелыми условиями. Кроме того, проект предлагает убрать запрет на поднятие и перемещение женщинами вещей, масса которых превышает установленные для них предельные весовые нормы.

    В Петербурге пройдет Международный молодежный водный фестиваль

    11 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховная Рада отправит женщин работать в шахты

    Жители и гости Петербурга смогут попробовать свои силы в современных экстремальных видах спорта. В преддверии Дня города в Северной столице пройдет Международный молодежный водный фестиваль. Он начнется 26 мая на берегу Финского залива. В программе силовой экстрим, гидрофлай, флайбординг и многое другое. Кроме того, на площадке мероприятия пройдут мастер-классы от именитых спортсменов и выступления известных музыкантов.
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