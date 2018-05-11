Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в России

Москва, 11 мая. Министерство финансов предлагает увеличить расходы на высшее образование в России в текущем году. Это следует из проекта поправок в бюджет, который в пятницу опубликован на официальном правовом портале.

В документе сообщается, что на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем было выделено годом ранее.

В то же время увеличить расходы на программы высшего образования предлагается на 2,56 миллиарда рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в течение 6 лет обеспечить вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Отметим также, что ранее стало известно, что Минфин предложил сократить расходы на пенсии в России.