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    Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в России

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    Минфин предложил увеличить расходы на высшее образование в России

    Москва, 11 мая. Министерство финансов предлагает увеличить расходы на высшее образование в России в текущем году. Это следует из проекта поправок в бюджет, который в пятницу опубликован на официальном правовом портале.

    В документе сообщается, что на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем было выделено годом ранее.

    В то же время увеличить расходы на программы высшего образования предлагается на 2,56 миллиарда рублей.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в течение 6 лет обеспечить вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

    Отметим также, что ранее стало известно, что Минфин предложил сократить расходы на пенсии в России.

    Автор: Федор Веснин
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