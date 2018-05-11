Басурин: Два человека погибли, шесть ранены в ДНР за неделю из-за обстрелов

Донецк, 11 мая. Украинские силовики почти 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, за минувшую неделю из-за обстрела ВСУ погибли два человека, еще шесть граждан получили ранения. Басурин уточнил, что ДНР зафиксировала 148 случаев обстрела. Украинские военные выпустили по Донбассу 51 артиллерийский снаряд, пять танковых снарядов и 675 мин.

В результате обстрелов были разрушены 40 жилых домов. Басурин подчеркнул, что были ранены трое военнослужащих ДНР, еще твое бойцов погибли. Среди гражданского населения также травмированы три человека.

Ранее URA.ru писало, что ДНР готовится к нападению армии Украины.