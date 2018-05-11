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ВСУ полтора года срывают разведение сил в районе Станицы Луганской — постпред ЛНР
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    ВСУ полтора года срывают разведение сил в районе Станицы Луганской — постпред ЛНР

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    ВСУ полтора года срывают разведение сил в районе Станицы Луганской — постпред ЛНР

    Луганск, 11 мая. Постпред ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Киев уже полтора года саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской. Таким образом украинская сторона блокирует этот процесс на других участках линии фронта в Донбассе.

    «Прошло более полутора лет, первый этап не завершен. Украина в Станице Луганской категорически отказывается разводить силы и средства», — сказал представитель ЛНР на минских переговорах.

    Киев намеренно блокирует разведение сил, чтобы не дать возможность перейти к реализации дальнейших обязательств. Речь также идет об отводе вооружения в районе Донецкой фильтровальной станции.

    Напомним, что в последний раз ЛНР выразила готовность развести силы на вышеназванном участке 8 мая. Однако ВСУ вновь сорвали договоренности, обстрелы территории Донбасса продолжаются. 

    Автор: Ирина Селезнева
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