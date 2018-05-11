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Киев решил спасать детей Донбасса от пуль ВСУ вышиванками
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    Киев решил спасать детей Донбасса от пуль ВСУ вышиванками

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    Киев решил спасать детей Донбасса от пуль ВСУ вышиванками

    Киев, 11 мая. Украинские волонтеры нашли способ защитить проживающих в Донбассе детей от пуль и снарядов ВСУ. Они намерены поставлять в обстреливаемые силовиками районы вышиванки в надежде, что традиционная украинская одежда станет для детей талисманом, привьет им патриотизм и повысит настроение.

    «Мы знаем, что происходит с детьми, которые слышат взрывы и стрельбу. Они все равно будут там жить, но их настроение может быть немного другим. Эти вышиванки — это оберег для тех детей, которые там живут и выживают. Это как символ того, что они нужны Украине», — рассказала организатор акции Ирина Зайцева, выступая в Киеве.

    Певица Анюта Славская в свою очередь предложила помимо вышиванок направить в Донбасс футболки с изображением украинского трезубца, в котором собраны все области страны, чтобы дети таким образом могли «изучать историю и географию». По ее словам, собранные футболки и вышиванки будут направлены в школу и в село Донбасса, которые расположены недалеко от линии разграничения, пишет «Политнавигатор».

     

    Автор: Антон Соколов
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