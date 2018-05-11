Порошенко назначил «нормандской четверке» встречу в удобное для себя время

Киев, 11 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в июне. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

Во время совместного брифинга с Пахором Порошенко рассказал, когда, по его мнению, надо провести встречу в «нормандском формате», назвав удобное для себя время.

«Я, например, считаю, что ее (встречу в «нормандском формате». — Прим. ФАН) можно и стоит провести уже в начале июня», — констатировал украинский лидер.

Накануне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко. Участниками переговоров в «нормандском формате» являются Россия, Украина, Франция и ФРГ. Международные обсуждения призваны помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.