Меню
Украина
Порошенко назначил «нормандской четверке» встречу в удобное для себя время
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко назначил «нормандской четверке» встречу в удобное для себя время

    56

    Порошенко назначил «нормандской четверке» встречу в удобное для себя время

    Киев, 11 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в июне. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

    Во время совместного брифинга с Пахором Порошенко рассказал, когда, по его мнению, надо провести встречу в «нормандском формате», назвав удобное для себя время.

    «Я, например, считаю, что ее (встречу в «нормандском формате». — Прим. ФАН) можно и стоит провести уже в начале июня», — констатировал украинский лидер.

    Накануне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко. Участниками переговоров в «нормандском формате» являются Россия, Украина, Франция и ФРГ. Международные обсуждения призваны помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.

    Порошенко назначил «нормандской четверке» встречу в удобное для себя время

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.