«Все правильно делают»: россияне оценили интерьер седана «Кортеж»

Москва, 11 мая. Россияне, увидев фото интерьера нового представительского седана Aurus Senat проекта «Кортеж», высказали свое мнение по поводу внутреннего содержания авто.

Ранее на портале RCI News были опубликованы снимки интерьера нового седана RCI News проекта «Кортеж». Фотографии интерьера были сделаны больше года назад.

«Напоминает Ролс Ройс… А ведь можем делать, если захотим. А если еще и заставить, то делаем быстро», — написал пользователь.

«Все правильно делают, надо учиться, пробовать, развивать», — заявил пользователь.

Некоторым пользователям не понравился подлокотник в автомобиле, отметив, что он – открытый. Один из пользователей подчеркнул, что подлокотник открывается не вверх, а в стороны.

Напомним, впервые седан «Кортеж» был представлен во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Именно на этом автомобиле глава государства прибыл к Кремлевскому дворцу.