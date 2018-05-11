«Слово уж держите»: эксперт назвал тайные ядерные взрывы грубым нарушением договоренностей

Россия разрабатывает новые методы отслеживания скрытных ядерных испытаний. По словам ученых, за рубежом тайком тестируют оружие. Об этом заявил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев.

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — отметил военный.

По словам эксперта ассоциации военных политологов, доктора политических наук Андрея Кошкина, сегодня не все страны готовы честно сотрудничать в сфере ядерного вооружения. Однако Россия обладает всеми современными технологиями, которые позволяют отследить тайные тесты.

«Наше министерство обороны обладает высокотехнологичными средствами, которые помогают выяснить, проводятся ли запрещенные ядерные испытания втайне от всего мирового сообщества, — говорит эксперт. — В силу разных причин некоторые государства заявляют, что, мол, перестали испытывать ядерное вооружение, а сами на самом деле проводят тесты. То, что сегодня мы можем все это отследить, — огромная заслуга наших ученых и военно-промышленного комплекса в целом. Конечно, здесь есть и политическая составляющая. Некоторые государства, к сожалению, идут по пути обмана общественности, своих граждан и заверяют с экранов телевизоров, что все исследования прекращены. Однако сами все проводят. Это грубые нарушения, связанные с исполнением договоренностей и взятыми на себя обязательствами».

В интервью Федеральному агентству новостей Кошкин отметил, что очень многое в этом вопросе зависит от того, насколько порядочным является руководство страны.

«Иногда, если процесс, связанный с разработкой и испытаниями вооружения в государстве, уже запущен, то бывает очень сложно это все быстро прекратить. Остановить все это разом значит ударить самих себя экономически. Это бывает очень невыгодно. Но в таком случае в игру вступают уже моральные нормы. Если вы сказали, что испытания прекращены, слово уж держите. Как бы ни было сложно. Конечно, не каждая страна пойдет по такому пути. Но тогда мы точно проблему не решим».

По словам полковника Токарева, после подписания договора между странами о запрете испытаний ядерного вооружения в атмосфере, в космосе и под водой многие стали производить взрывы под землей. Чтобы их выявить, говорит начальник ССК, нужны специальные средства сейсмического мониторинга.

Как отмечает Токарев, чтобы скрыть ядерные испытания, используется способ, при котором снижается мощность ядерных зарядов. Также можно заглушить сейсмические волны, проводя взрыв в определенных геологических породах. Еще метод — взрывать оружие на сейсмически активных территориях, чтобы источник было сложно распознать.