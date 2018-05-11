Сирия: последняя колонна автобусов с боевиками из Дамаска прибыла в провинцию Хама

Дамаск, 11 мая. Последняя колонна автобусов с боевиками из южных районов провинции Дамаск прибыла на северо-запад Хамы. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, последняя партия боевиков вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге провинции Дамаск, в результате чего данные населенные пункты были полностью освобождены от террористов. Боевики вместе с членами своих семей были переправлены на северо-запад провинции Хама.

Благодаря освобождению населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм правительственные войска смогут заблокировать пути снабжения боевиков, которые удерживают районы Хаджар аль-Асвада и Ярмук на юге сирийской столицы, что позволит ослабить террористов и взять под контроль южные пригороды Дамаска.