Меню
Новости Сирии
Сирия: последняя колонна автобусов с боевиками из Дамаска прибыла в провинцию Хама
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: последняя колонна автобусов с боевиками из Дамаска прибыла в провинцию Хама

    298

    Сирия: последняя колонна автобусов с боевиками из Дамаска прибыла в провинцию Хама

    Дамаск, 11 мая. Последняя колонна автобусов с боевиками из южных районов провинции Дамаск прибыла на северо-запад Хамы. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, последняя партия боевиков вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге провинции Дамаск, в результате чего данные населенные пункты были полностью освобождены от террористов. Боевики вместе с членами своих семей были переправлены на северо-запад провинции Хама.

    Благодаря освобождению населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм правительственные войска смогут заблокировать пути снабжения боевиков, которые удерживают районы Хаджар аль-Асвада и Ярмук на юге сирийской столицы, что позволит ослабить террористов и взять под контроль южные пригороды Дамаска.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.