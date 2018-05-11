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«Лукойл» и Ирак скорректировали соглашение по месторождению «Западная Курна – 2»
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    «Лукойл» и Ирак скорректировали соглашение по месторождению «Западная Курна – 2»

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    «Лукойл» и Ирак скорректировали соглашение по месторождению «Западная Курна – 2»

    Москва, 11 мая. Российская нефтекомпания «Лукойл» и уполномоченные представители Южной и Северной нефтяных компаний Ирака подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении «Западная Курна – 2».

    Изначально установленный уровень добычи был равен добыче 1,8 млн баррелей в сутки, которая затем была снижена до 1,2 млн баррелей в сутки.

    «В настоящее время мы договорились о новом целевом уровне — 800 тыс. баррелей в сутки»,— передает РИА Новости слова иракского министра.

    Добычу будут вести из двух формаций – Мишриф и Ямама.

    «Мишриф — это тяжелая нефть. Уровень добычи 550 тыс. баррелей в сутки. Из формации Ямама — легкая нефть, и уровень добычи 250 тыс. баррелей в сутки»,— пояснил Джаббар аль-Лаиби.

    По его словам, иракская сторона ожидает выхода на данный предел добычи на формации Мишриф в течение трех лет против пяти, которые устанавливает в планах «Лукойл». Министр также добавил, что первоначальная цель по добыче нефти в Ямаме установлена на уровне 50 тыс. баррелей в сутки и ожидается к достижению в течение трех-четырех лет.

    Напомним, что аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в 2019 году.

    Автор: Екатерина Кухарева
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