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Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека
Политика
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    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

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    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    Сирия, 11 мая. ВКС РФ уничтожили штаб группировки «Джейш аль-Изза» на севере Хамы, два мирных жителя Даръа пострадали под огнем исламистов, боевики продолжают покидать северный Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ1 в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла штаб в Хаме.

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    В районе лагеря беженцев Ярмук продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что правительственные войска САР наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов с применением тяжелой артиллерии.

    Местный Telegram-канал (@Syria_2_4) передает, что над зданием местного совета в районе Бабилла подняли сирийский флаг. Напомним, эта территория, наряду с Ялдой и Бейт Сахмом, перешла под полный контроль армии САР.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    В северной части провинции Хомс продолжается эвакуация членов незаконных вооруженных формирований, которые сдали свои позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Напомним, в соответствии с соглашением между главарями группировок и сирийским правительством боевики сдают все имеющееся у них вооружение, получая взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

    Twitter-канал (@SyriawatanNews) передает, что мирные жители Пальмиры начали возвращаться в свои дома.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    Радикальные исламисты нанесли артиллерийские удары по жилым районам Аль-Махатта и Дахия административного центра провинции Даръа. Информационное агентство SANA передает, что в результате действий боевиков пострадало два местных жителя. В ответ на агрессию оппозиционных группировок Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций вооруженных формирований в пригородах столицы региона.

    На западе провинции продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) продолжают бить по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции Хама. Ударам со стороны российской авиации подверглись позиции радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что российские летчики уничтожили недалеко от города штаб группировки «Джейш аль-Изза».

    Ранее сообщалось, что под прикрытием военных самолетов правительственные войска САР ведут обстрел пунктов дислокации «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аз-Закият.

    Ирак

    Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

    В провинции Дияла арестовано двое высокопоставленных членов «Исламского государства», передает информационное агентство Iraqi News.

    Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что ВВС Ирака уничтожили около 40 главарей ИГИЛ во время их встречи.

    Одновременно с этим подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что радикальные исламисты убили шестерых бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» к востоку от Тикрита.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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