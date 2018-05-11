Сирия новости 11 мая 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Даръа под огнем боевиков пострадало два человека

Сирия, 11 мая. ВКС РФ уничтожили штаб группировки «Джейш аль-Изза» на севере Хамы, два мирных жителя Даръа пострадали под огнем исламистов, боевики продолжают покидать северный Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ1 в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла штаб в Хаме.

Провинция Дамаск

В районе лагеря беженцев Ярмук продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что правительственные войска САР наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов с применением тяжелой артиллерии.

Местный Telegram-канал (@Syria_2_4) передает, что над зданием местного совета в районе Бабилла подняли сирийский флаг. Напомним, эта территория, наряду с Ялдой и Бейт Сахмом, перешла под полный контроль армии САР.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжается эвакуация членов незаконных вооруженных формирований, которые сдали свои позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Напомним, в соответствии с соглашением между главарями группировок и сирийским правительством боевики сдают все имеющееся у них вооружение, получая взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Twitter-канал (@SyriawatanNews) передает, что мирные жители Пальмиры начали возвращаться в свои дома.

Провинция Даръа

Радикальные исламисты нанесли артиллерийские удары по жилым районам Аль-Махатта и Дахия административного центра провинции Даръа. Информационное агентство SANA передает, что в результате действий боевиков пострадало два местных жителя. В ответ на агрессию оппозиционных группировок Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций вооруженных формирований в пригородах столицы региона.

На западе провинции продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

Провинция Хама

ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) продолжают бить по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции Хама. Ударам со стороны российской авиации подверглись позиции радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что российские летчики уничтожили недалеко от города штаб группировки «Джейш аль-Изза».

Ранее сообщалось, что под прикрытием военных самолетов правительственные войска САР ведут обстрел пунктов дислокации «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аз-Закият.

Ирак

В провинции Дияла арестовано двое высокопоставленных членов «Исламского государства», передает информационное агентство Iraqi News.

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что ВВС Ирака уничтожили около 40 главарей ИГИЛ во время их встречи.

Одновременно с этим подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что радикальные исламисты убили шестерых бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» к востоку от Тикрита.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)