«Против Трампа пойти не сможем»: ЕС готовится принять удар от разрыва сделки между США и Ираном

Брюссель, 11 мая. В ситуации с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана больше других теряет Европейский союз. Об этом рассказал директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

По словам эксперта, в этой ситуации больше всех теряет ЕС, Брюсселю придется принять удар на себя. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что «европейцы стратегически не способны управлять собственной судьбой и вступить в стратегические альянсы» с Москвой и Пекином для противостояния «дестабилизирующей политике США и Израиля».

Он также рекомендовал ЕС создать политическую «ось Париж-Берлин-Москва-Пекин». В ином случае, по словам эксперта, ЕС не сможет «пойти против Трампа».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.