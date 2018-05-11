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«Против Трампа пойти не сможем»: ЕС готовится принять удар от разрыва сделки между США и Ираном
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    «Против Трампа пойти не сможем»: ЕС готовится принять удар от разрыва сделки между США и Ираном

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    Брюссель, 11 мая. В ситуации с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана больше других теряет Европейский союз. Об этом рассказал директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

    По словам эксперта, в этой ситуации больше всех теряет ЕС, Брюсселю придется принять удар на себя. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что «европейцы стратегически не способны управлять собственной судьбой и вступить в стратегические альянсы» с Москвой и Пекином для противостояния «дестабилизирующей политике США и Израиля».

    Он также рекомендовал ЕС создать политическую «ось Париж-Берлин-Москва-Пекин». В ином случае, по словам эксперта, ЕС не сможет «пойти против Трампа». 

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

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    Автор: Анна Иванова
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