«Потом их продадут на Украину»: россияне отреагировали на видео с уничтожением солдатами США вездеходов «Хамви»

Москва, 11 мая. Американский сержант отделался увольнением из армии США после того, как уничтожил три вездехода «Хамви», сбросив их с самолета без парашютов. Россияне иронично отреагировали на опубликованное в Сети видео с падающей американской техникой, отметив, что такой противник не представляет опасности.

Инцидент произошел в 2016 году во время учений Saber Junction в Германии. Сержант Джон Скиппер служил в 91-м кавалерийском полку Воздушно-десантных войск. Он отвечал за то, чтобы техника была должным образом прикреплена к грузовым парашютам при десантировании с транспортного самолета С-130 Hercules. Однако, как постановил военный трибунал, вместо этого Скиппер намеренно перерезал ремни, передает Army Times.

В результате три сброшенных с самолета вездехода «Хамви» вдребезги разбились, а ВС США был нанесен материальный ущерб в размере нескольких сот тысяч долларов. Скиппера обвинили в уничтожении государственной собственности и даче ложных показаний, ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако военный отделался гораздо более мягким наказанием.

В среду суд приговорил сержанта к понижению в звании до рядового и увольнению из армии США за неуставное поведение.

«Скиппер был приговорен к понижению в звании до класса E-1 и увольнению за неуставное поведение военным трибуналом, состоящим из солдатов и офицеров», — говорится в релизе ВС США.

Широкую огласку инцидент с уничтожением «Хамви» получил после того, как видео учений было выложено в Сеть. В ролике видно, как на парашютах с самолетов плавно спускаются американские вездеходы, неожиданно несколько машин падают на землю и с грохотом разбиваются. При этом записавшие видео военные наблюдают за происходящим воодушевленно: падение «Хамви» сопровождается громким смехом и радостными криками солдат.

Однако американцы восторга служащих по поводу зрелища не разделили, напомнив, что на армию и вооружение ВС США тратятся деньги граждан.

«Отличный способ потратить деньги налогоплательщиков. А потом вы спрашиваете, почему мы банкроты», — отметили они.

«Наши налоги идут на то, чтобы покупать камеры молодняку!» — говорится в одном из комментариев к видео.

С иронией отреагировали на видео с уничтожением американских вездеходов российские пользователи.

«Зачем вы это показали?! Вы убили мою веру в могущество США! Как дальше жить?» — задались вопросом россияне.

«Ура! Сколько металлолома с неба сыпется! Не на один ящик пива хватит», — отметили они.

«Такой противник нам нужен! С такими можно даже на войну не приходить: сами друг друга по убивают», — подчеркивается в одном из комментариев.

Некоторые из пользователей предположили, что, несмотря на повреждения, американские военные найдут, кому продать технику.

«Потом их продадут на Украину», — предположил один из россиян.