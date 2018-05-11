Китайский телеканал лишился финала «Евровидения» из-за гомофобии

Пекин, 11 мая. Телекомпания Mango TV из КНР лишилась прав на трансляцию песенного конкурса «Евровидение» из-за цензуры, которой подвергли фрагменты нескольких выступлений.

Китайцы не увидят финал конкурса из-за работы монтажеров, «замазавших» ЛГБТ флаг, а также полностью вырезавших два номера, которые, по версии китайской стороны, являлись пропагандой гомосексуализма, пишут европейские СМИ.

Европейский вещательный союз объявил, что цензура противоречит ценностям, которые продвигаются «Евровидением», а Mango TV позволил себе акт гомофобии.

Напомним, российская певица Юлия Самойлова ранее не смогла набрать достаточного количества голосов жюри, остановившись в шаге от финала престижного конкурса. Как отмечает Ura.ru, после оглашения результатов голосования она не смогла сдержать слез.