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Китайский телеканал лишился финала «Евровидения» из-за гомофобии
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    Китайский телеканал лишился финала «Евровидения» из-за гомофобии

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    Китайский телеканал лишился финала «Евровидения» из-за гомофобии

    Пекин, 11 мая. Телекомпания Mango TV из КНР лишилась прав на трансляцию песенного конкурса «Евровидение» из-за цензуры, которой подвергли фрагменты нескольких выступлений.

    Китайцы не увидят финал конкурса из-за работы монтажеров, «замазавших» ЛГБТ флаг, а также полностью вырезавших два номера, которые, по версии китайской стороны, являлись пропагандой гомосексуализма, пишут европейские СМИ.

    Европейский вещательный союз объявил, что цензура противоречит ценностям, которые продвигаются «Евровидением», а Mango TV позволил себе акт гомофобии.

    Напомним, российская певица Юлия Самойлова ранее не смогла набрать достаточного количества голосов жюри, остановившись в шаге от финала престижного конкурса. Как отмечает Ura.ru, после оглашения результатов голосования она не смогла сдержать слез.

    Автор: Федор Веснин
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