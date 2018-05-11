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День рождения в тюрьме: Савченко поздравили с 37-летием
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    День рождения в тюрьме: Савченко поздравили с 37-летием

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    День рождения в тюрьме: Савченко поздравили с 37-летием

    Киев, 11 мая. В пятницу депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко празднует свое 37-летие в одиночной камере следственного изолятора. По словам ее адвоката, на именины к нардепу в СИЗО могут прийти только ее мать, сестра и конвоир.

    В свою очередь, сторонники Савченко не забыли о ее дне рождения. Так, уже к 12.00 у здания СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве собралось около 20 человек, которые скандировали «Наде волю», читали стихи и держали в руках плакаты в поддержку Савченко.

    «Сегодня мы собрались чтобы поздравить Надежду с ее днем рождения, который она встречает не в российской тюрьме, а уже в украинской! — заявила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко. — Надежда единственный депутат, который сидит за решеткой, потому что в нашей депутатской системе все друг друга покрывают уже 20 лет».

    Она также напомнила, что Савченко голодает уже 50 день.

    Напомним, что Савченко находится под арестом по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота на Украине.

    Автор: Тимур Румянцев
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