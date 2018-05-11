На Украине начались массовые облавы на призывников для отправки в Донбасс

Киев, 11 мая. Правоохранительные органы и сотрудники военкоматов устраивают массовые облавы на молодых людей призывного возраста. Юношей задерживают в хостелах, на улицах города для последующего пополнения рядов новобранцев в Донбассе, пишут украинские СМИ.

На Украине со 2 апреля стартовал весенний призывной период, кампания продлится до конца мая. По данным СМИ, 8 мая в одном из хостелов Киева были задержаны восемь молодых людей.

В Херсоне правоохранители устроили проверку в ТЦ, занимаясь поисками призывников среди посетителей и сотрудников одного из торговых комплексов. В Минобороны Украины не прокомментировали облавы по стране, однако многие опасаются, что молодняк направят служить в Донбасс, пишет Infox.