Меню
Украина
На Украине начались массовые облавы на призывников для отправки в Донбасс
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    На Украине начались массовые облавы на призывников для отправки в Донбасс

    336

    На Украине начались массовые облавы на призывников для отправки в Донбасс

    Киев, 11 мая. Правоохранительные органы и сотрудники военкоматов устраивают массовые облавы на молодых людей призывного возраста. Юношей задерживают в хостелах, на улицах города для последующего пополнения рядов новобранцев в Донбассе, пишут украинские СМИ.

    На Украине со 2 апреля стартовал весенний призывной период, кампания продлится до конца мая. По данным СМИ, 8 мая в одном из хостелов Киева были задержаны восемь молодых людей.

    В Херсоне правоохранители устроили проверку в ТЦ, занимаясь поисками призывников среди посетителей и сотрудников одного из торговых комплексов. В Минобороны Украины не прокомментировали облавы по стране, однако многие опасаются, что молодняк направят служить в Донбасс, пишет Infox. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.