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В Брюсселе пожалели разочарованных украинских партнеров: у Киева нет перспективы членства в ЕС
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    В Брюсселе пожалели разочарованных украинских партнеров: у Киева нет перспективы членства в ЕС

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    В Брюсселе пожалели разочарованных украинских партнеров: у Киева нет перспективы членства в ЕС

    Киев, 11 мая. У Киева на данный момент нет перспектив для вступления в состав Евросоюза. Об этом в пятницу заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

    «Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин ЕС не мог предложить эту перспективу членства», —  отметил он, не уточняя, о каких именно причинах идет речь.

    Мингарелли также подчеркнул, что в настоящее время рассматривается возможность вступления в ЕС ряда Балканских стран, а также Турции, которые ведут активные переговоры. Однако у Украины таких перспектив нет.

    В то же время дипломат обратил внимание на то, что Украина по-прежнему может взаимодействовать с Европейским Союзом в рамках соглашения об экономической и политической ассоциации.            

    Напомним, что украинские власти после осуществления в 2014 году государственного переворота взяли курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Однако ни европейское сообщество, ни Североатлантический альянс пока не готовы принимать в свои ряды нового члена. Обе стороны предлагают Киеву ограничиться сотрудничеством в политической, экономической и военной сферах.

    Автор: Антон Соколов
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