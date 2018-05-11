В Брюсселе пожалели разочарованных украинских партнеров: у Киева нет перспективы членства в ЕС

Киев, 11 мая. У Киева на данный момент нет перспектив для вступления в состав Евросоюза. Об этом в пятницу заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

«Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин ЕС не мог предложить эту перспективу членства», — отметил он, не уточняя, о каких именно причинах идет речь.

Мингарелли также подчеркнул, что в настоящее время рассматривается возможность вступления в ЕС ряда Балканских стран, а также Турции, которые ведут активные переговоры. Однако у Украины таких перспектив нет.

В то же время дипломат обратил внимание на то, что Украина по-прежнему может взаимодействовать с Европейским Союзом в рамках соглашения об экономической и политической ассоциации.

Напомним, что украинские власти после осуществления в 2014 году государственного переворота взяли курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Однако ни европейское сообщество, ни Североатлантический альянс пока не готовы принимать в свои ряды нового члена. Обе стороны предлагают Киеву ограничиться сотрудничеством в политической, экономической и военной сферах.