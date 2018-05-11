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Сирия: неизвестные атаковали позиции курдов в провинции Дейр-эз-Зор
Общество
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    Сирия: неизвестные атаковали позиции курдов в провинции Дейр-эз-Зор

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    Сирия: неизвестные атаковали позиции курдов в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 11 мая. Курдские отряды из состава Демократических сил Сирии (SDF) отразили атаку «неизвестного агрессора» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает корреспондент CNN Райан Браун в своем микроблоге Twitter.

    Неизвестные нанесли артиллерийский удар по позициям курдов в провинции Дейр-эз-Зор, после чего отряды SDF открыли ответный огонь по позициям атакующих. В результате ответного удара курдам удалось уничтожить артиллерию неизвестного противника. В настоящее время информация о потерях противоборствующих сторон отсутствует.

    Ранее стало известно, что отряды курдов взяли под свой контроль территории боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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