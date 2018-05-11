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11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли
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    11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

    Следственный комитет опроверг слова Григория Родченкова. «Деоккупацию» Донбаса подготовят в течение лета. Никол Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС. Минобороны России будет следить за тайными ядерными испытаниями за рубежом.
    14:28 11 Мая 2018
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    Следственный комитет России направил в ВАДА документы, опровергающие слова Григория Родченкова

    11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

    Следственный комитет России направил во Всемирное антидопинговое агентство документы, которые опровергают заявления бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова. Напомним, из показаний Родченкова следовало, что по ночам происходила замена сданных днем проб на чистые, и лишь после этого образцы исследовались на наличие запрещенных препаратов. После Сочинской олимпиады в 2014 году российских атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Теперь же они намерены предъявить иски к МОК и ВАДА.

    «Деоккупацию» Донбаса подготовят в течение лета

    11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал в течение лета составить так называемый «план деоккупации» Донбасса. По его словам, документ должен состоять из подготовительной и практической частей. А его реализации ждут уже к первому сентября текущего года. Напомним, недавно Киев вместо АТО инициировал в Донбассе «Операцию объединенных сил». 

    Никол Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи вместо президента

    11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

    Никол Пашинян представит Армению на саммите Евразийского экономического совета вместо президента Армена Саркисяна. Такое решение приняли власти страны. Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая. Ранее глава армянского правительства выразил желание в рамках мероприятия встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. 

    Минобороны России научится следить за тайными ядерными испытаниями за рубежом

    11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

    Минобороны России развивает новые способы отслеживать зарубежные разработки для тайных ядерных испытаний. Об этом сообщил начальник Службы специального контроля оборонного ведомства полковник Игорь Токарев. Он отметил, что страны, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные взрывы, которые возможно обнаружить исключительно средствами сейсмического мониторинга. Российские специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом. 
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