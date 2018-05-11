11 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Отстранили не доказав. Пробы атлетов из России не подменяли

Следственный комитет России направил в ВАДА документы, опровергающие слова Григория Родченкова Следственный комитет России направил во Всемирное антидопинговое агентство документы, которые опровергают заявления бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова. Напомним, из показаний Родченкова следовало, что по ночам происходила замена сданных днем проб на чистые, и лишь после этого образцы исследовались на наличие запрещенных препаратов. После Сочинской олимпиады в 2014 году российских атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Теперь же они намерены предъявить иски к МОК и ВАДА.

«Деоккупацию» Донбаса подготовят в течение лета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал в течение лета составить так называемый «план деоккупации» Донбасса. По его словам, документ должен состоять из подготовительной и практической частей. А его реализации ждут уже к первому сентября текущего года. Напомним, недавно Киев вместо АТО инициировал в Донбассе «Операцию объединенных сил».

Никол Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи вместо президента Никол Пашинян представит Армению на саммите Евразийского экономического совета вместо президента Армена Саркисяна. Такое решение приняли власти страны. Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая. Ранее глава армянского правительства выразил желание в рамках мероприятия встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.