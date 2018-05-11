Вопросы к уголовнику: Дмитрий Лекух о долгожданном повороте в допинг-скандале

Хорошие новости поступают сегодня из самых неожиданных мест. Вот и Следственный комитет Российской Федерации выступил с любопытным заявлением и не менее любопытными разъяснениями к нему.

Главное управление СК РФ направило в WADA (от себя добавим — пока только в WADA) копии протоколов препровождения допинг-проб и сопутствующие им документы по тестированию в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда российских спортсменов, впоследствии отстраненных пожизненно от участия в Олимпийских играх — якобы за допинг. Отстраненных на основе показаний небезызвестного беглого уголовника Григория Родченкова, заметим.

Перечислим имена атлетов: Сергей Чудинов, Инна Дюбанюк, Александр Легков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Елена Шаповалова, Анна Шибанова, Александр Третьяков, Ольга Вилухина, Алексей Воевода, Евгений Белов, Альберт Демченко, Алексей Петухов.

О чем, собственно, речь?

В задокументированных показаниях Родченкова, на которых базировалась «доказательная часть» работы комиссии Освальда, дисквалифицировавшей указанных российских спортсменов, был вполне официально прописан следующий механизм «подмены проб». Якобы во время Олимпиады в Сочи пробы эти после сбора некоторое время хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые «анализы», и только после замены подмененные склянки исследовались на наличие запрещенных препаратов.

Подмена же осуществлялась через пресловутую «дырку в стене», да еще целым офицером коварного ФСБ, переодетым в костюм водопроводчика.

То, что это откровенная ложь и больная фантазия, было понятно с самого начала — уж очень смешными оказались подробности. Но теперь то, что это ложь, можно считать доказанным. В том числе и с помощью юридических процедур.

Процитируем Следственный комитет Российской Федерации:

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование».

То есть, никакой «ночи на хранение» не было чисто математически. Взяли. Зарегистрировали. И максимум в течение двух часов (обычно еще быстрее) передали на исследование в лаборатории, за все процедурные и технологические вопросы в которых отвечает уже окончательно и исключительно WADA.

Так что там с дыркой-то в стене, г-н Родченков? На что вы рассчитывали, когда так смешно врали всему миру? И куда вы намерены бежать теперь, меняя внешность?

Более того, под протокол были дополнительно допрошены и сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году. Которые были официально предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И которые после этого засвидетельствовали, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

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Что самое интересное, все эти доказательства собраны вовсе не с целью как-то обелить наших спортсменов или Российскую Федерацию в целом. А исключительно в рамках проводимого Главным управлением СК РФ расследования уголовного дела в отношении бывшего и. о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Г. Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Казалось бы, особенно с учетом недавних решений Международного спортивного арбитража в Лозанне, являющегося высшей судебной инстанцией в мире профессионального спорта и частично полностью оправдавшего, частично снявшего ряд обвинений с остальных наших олимпийцев, вопрос с «русским допингом» должен быть окончательно закрыт. Но ждать этого, к сожалению, не приходится.

Во-первых, как отмечается в заявлении все того же СК РФ, иностранные компетентные органы, а также мировые спортивные организации до сих пор не оказывают никакого содействия в российском расследовании. Не исполняют международные запросы РФ о допросе Родченкова, а также Ричарда Макларена и корреспондента Хайо Зеппельта. И даже не предоставляют из WADA доказательств виновности России.

Во-вторых, МОК и WADA уже официально заявили, что после решения CAS, оправдавшего российских олимпийцев, они готовы пойти на прежде в спортивном мире немыслимое — и оспорить вердикт арбитража в судах общегражданской юрисдикции. В частности, Международный олимпийский комитет собирается подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

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Все это означает, что еще ничего не решено и что Российской Федерации ни в коем случае нельзя останавливаться. Нашей стране, как минимум, придется, пользуясь собранной доказательной базой, в целях не только справедливости, но и справедливой мести, завалить этих светлых людей исками через те же гражданские суды. Разрушая, где это только возможно, репутацию и профессиональное будущее как отдельных чиновников, так и целых международных спортивных структур.

Главное тут — ни в коем случае не слушать дружный вой тех из наших светлоликих спортивных функционеров и журналистов, что убеждены, будто мы тем самым «подрываем доверие» и «разрушаем международное спортивное движение». Ведь, как не так давно заметил президент России Владимир Путин, «зачем нам мир, в котором не будет России?»

И зачем нам такое «Олимпийское движение», добавим мы.