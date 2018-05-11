Плеснуть бензинчика в костер войны: военный эксперт оценил опасность поставок С-300 Сирии

Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» закрыли бы сирийское небо и сделали невозможными ракетные и воздушные налеты Израиля, заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что переговоры о поставках Дамаску российских ЗРК С-300 не ведутся, так как у Сирии есть все необходимые средства противовоздушной обороны.

«После проведенного Израилем ракетного нападения можно с уверенностью сказать, что ЗРК С-300 прикрыли бы все воздушное пространство Сирии, особенно если бы они были установлены в глубине страны. Это позволило бы полностью свести на нет все атаки Тель-Авива, так как у операторов «Фаворитов» было бы время на вычисление воздушных целей и их перехват. Радиус действия ЗРК и его ракет составляет 150 км, а радиус перехвата воздушных целей противника — 300 км. Если же «Фаворит» был бы размещен на границе с Голанскими высотами, то могло бы произойти то же самое, что произошло с «Панцирем», когда его уничтожили противотанковой ракетой, а не ракетой воздушного базирования», — поясняет военный аналитик.

По словам Литовкина, даже на опубликованной израильской стороной видеозаписи уничтожения ЗРПК «Панцирь-С» видно, что оперативный расчет комплекса был не готов к нападению и даже не подозревал о подлете ракеты Spike NLOS.

«Конечно, сирийские военные обучены, но надо понимать еще и характер арабских военных, они часто излишне благодушны — вот, например, перехватили ракеты за день до этого и уже радость, веселье, а значит можно забить на все и курить кальян. Но это все-таки война, и она требует постоянной напряженности, постоянной бдительности, что не всегда получается в силу менталитета воинов Ближнего Востока. Это актуально не только для сирийцев, но и для египтян, и иракцев и т. д. Если бы Россия начала поставки «Фаворитов», то сирийцам полностью пришлось бы пересмотреть подход в работе операторов установок», — продолжает собеседник ФАН.

Стоит также отметить, что сам вопрос поставок весьма сложен, так как, с одной стороны, С-300 в Сирии были бы отличным сдерживающим фактором для противников официального Дамаска (США, Израиля), но с другой стороны — стали бы целью №1 для этих государств.

«Конечно, Дамаску хочется иметь такое оружие, обученных операторов, чтобы Израиль держал ухо востро и не позволял себе свободно пересекать воздушные границы САР. А с другой стороны, мы понимаем, что поставки комплексов — это равносильно тому, чтобы плеснуть бензинчиком в костер ближневосточной войны, потому что Тель-Авив будет гоняться за С-300, будут пытаться его уничтожить, сирийцы будут сбивать израильские самолеты, что приведет к уже настоящей полномасштабной войне. За спиной Израиля будут стоять США, за спиной Сирии — Иран, Россия и другие союзники. Поэтому окончательное решение если и будет принято, то оно будет принято в Кремле, президентом и его помощником по военно-техническому сотрудничеству», — заключил эксперт.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-С1» сирийской армии был уничтожен 10 мая во время атаки израильских военных на позиции иранских сил на территории САР. В сторону сирийской установки летела ракета Spike NLOS, камера на которой запечатлела подлет. Также на кадры попал, судя по всему, расчет «Панциря», стоявший неподалеку. Помимо этого израильтяне, отвечая на попытки сирийцев сбить их самолеты, атаковали комплексы «Бук-М1-2», С-200 и С-75.

В ночь на вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов. Сирийским ПВО удалось сбить десятки израильских ракет, однако в результате атаки несколько мирных жителей все же получили ранения. В настоящее время поступают сообщения о новых массированных пусках по территории САР со стороны Голанских высот.