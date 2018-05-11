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Генпрокурор Украины хочет больше «перемог» в СМИ
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    Генпрокурор Украины хочет больше «перемог» в СМИ

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    Генпрокурор Украины хочет больше «перемог» в СМИ

    Киев, 11 мая. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пожаловался на СМИ за слишком активную критику реформ в стране.

    Во время выступления в Национальном университете «Острозская академия» Луценко с возмущением заметил, что украинские СМИ слишком часто критикуют реформы, проводимые в стране.

    «Я считаю неприемлемой сегодняшнюю ситуацию в информационном пространстве Украины, которое 90% времени уделяет поражениям (в проведении реформ. — Прим. ФАН)», — заметил он.

    Луценко заверил, что СМИ пишут не только о существующих проблемах, но и додумывают лишние. Генпрокурор подчеркнул, что хотел бы побольше «перемог» («побед» на украинском языке) в СМИ.

    «Очень мало говорит о победах», — заключил он.

    Ранее власти Украины провели реформирование в сферах образования, медицины и децентрализации. Особо скандальными стали поправки в образовании, так как власти страны хотели запретить нацменьшинствам учится на родном языке.

    Генпрокурор Украины хочет больше «перемог» в СМИ

    Автор: Катерина Тимошенская
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