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Официальный курс евро упал до 73,51 рубля
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    Официальный курс евро упал до 73,51 рубля

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    Официальный курс евро упал до 73,51 рубля

    Москва, 11 мая. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 копейки. По данным Центробанка России, он установился на отметке в 73,51 рубля.

    Отмечается, что курс доллара снизился на 78,75 копейки и был зафиксирован на уровне 61,73 рубля. Как сообщает регулятор, стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник составляет 67,03 рубля. Это меньше на 73,13 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

    Ранее сообщалось, что курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 9 апреля. 

    Официальный курс евро упал до 73,51 рубля

    Автор: Анна Иванова
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