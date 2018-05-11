«Едет сломленная»: мама Самойловой объяснила неудачу на «Евровидении-2018»

Москва, 11 мая. Юлия Самолова представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение», но пройти в финал девушке не удалось. Мама Юлии Рита Самойлова рассказала, что еще до выступления на песенном конкурсе певица была сломлена.

По ее словам, первая волна негатива появилась, когда вышел клип с песней I Won’t Break. Мама конкурсантки отметила, что в прошлом году девушке оказывали поддержку, а в этом «один негатив».

«Так что все уже знали, что девочка едет на «Евровидение» сломленная», — подчеркнула Рита Самойлова.

Рита Самойлова также рассказала, какие планы у ее дочери на ближайшее время. Она напомнила, что Юлия примет участие в передаче «Пусть говорят» 12 мая, где будет рассказано о конкурсе, объяснят, почему девушка не смогла пройти в финал конкурса.

«Посмотрим, какая будет реакция 12 мая – как пройдет передача «Пусть говорят». Но моя дочь не тот человек, который из-за поражения может опустить руки», — цитирует «Комсомольская правда» Риту Самойлову.

По ее словам, ее дочь – публичный человек, который поет для зрителей, пишет песни. Рита Самойлова напомнила, что ее дочь выпустила книгу о своей жизни до передачи «Фактор А», сейчас ее планируют презентовать.