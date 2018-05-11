Военный эксперт объяснил участившиеся случаи разведывательных полетов у границ России

На этой неделе российские военные заметили девять иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку вдоль границ России, но при этом они не нарушали ее воздушного пространства. Однако дежурным силам ПВО пришлось четырежды вылетать для перехвата и сопровождения самолетов-разведчиков, свидетельствует инфографика, опубликованная в газете «Красная звезда».

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», Запад сегодня ведет активную разведывательную деятельность с помощью как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов.

«Наибольшая активность иностранных самолетов-разведчиков фиксируется в районе Прибалтики и Черного моря. Это наблюдение за российскими военными объектами, передвижениями войсковых соединений и любой активностью российской армии, авиации и флота, которое является частью открыто декларируемой стратегии США по сдерживанию России и мониторинга, как они это называют, агрессивных намерений России, направленных против стран Балтии и Украины», — объяснил Борис Рожин.

По словам военного эксперта, количество таких разведывательных полетов будет расти в периоды проведения российских и натовских военных учений.

«То, что мы фиксируем сегодня у наших границ, — это уже ставшая обычной практика Запада. Это происходит на фоне наращивания войскового контингента НАТО в Прибалтике и развертывания там дополнительной военной инфраструктуры. Там постоянно проходят учения, потому что США и НАТО выгодно поддерживать пропагандистскую точку зрения, что Россия хочет напасть на Прибалтику. То же самое относится и к Украине. США выгодно выставлять Россию агрессором и снабжать Киев смертельным оружием, которое может быть применено против нас с помощью политики провокаций», — заметил Борис Рожин.

«При этом в Вашингтоне не очень-то верят в созданный ими миф о «российской угрозе», — считает собеседник ФАН. — Там руководствуются меркантильными интересами».