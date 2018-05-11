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Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы города Даръа, есть пострадавшие
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    Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы города Даръа, есть пострадавшие

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    Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы города Даръа, есть пострадавшие

    Дамаск, 11 мая. Террористы нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам города Даръа, в результате обстрела пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, террористы выпустили несколько снарядов по жилым районам Аль-Махатта и Дахия в городе Даръа. В результате обстрела были ранены два мирных жителя, а также повреждена инфраструктура.

    В свою очередь подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям и укрытиям террористов, уничтожив склады с оружием и боеприпасами, а также живую силу и технику боевиков.

    Ранее стало известно, что правительственным войскам Сирии удалось вернуть под свой контроль позиции в районе населенного пункта Таль Аль-Шаер. Ожидается, что в ближайшее время сирийская армия начнет полномасштабную операцию против террористов в провинции Даръа.

    Автор: Алексей Громов
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