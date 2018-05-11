Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

Незаконное военное присутствие международной коалиции в Сирии препятствует восстановлению страны и создает тепличные условия для террористов «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Массивная военная инфраструктура простирается по захваченным курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) территориям на севере и спускается на юг по восточному побережью Евфрата.

14 военных баз

На сегодняшний день известно, по меньшей мере, о четырнадцати полноценных военных базах коалиции в САР.

Так, в районе Кобани (Айн-аль-Араб), расположилась база сил специального назначения США и Франции. На базе в Тишрине дислоцируются французские подразделения численностью до 100 человек. Вокруг Ракки развернуты три базы — в Айн-Иссе, Хургале и Ат-Табке. Там присутствует как американский, так и французский контингент.

К югу от административного центра провинции Хасака в Джиср аш-Шаддади находится одноименная база США, на которой, по некоторым данным, размещено до 250 американских военных. Базу в Камышлы занимают 270 военнослужащих США и 110 — ВС Франции. На пограничном пункте Тель-Кочер была оборудована американская база с небольшим аэродромом.

Но главное, военная инфраструктура коалиции была создана и на богатых нефтяными месторождениями территориях провинции Дейр-эз-Зор. Самая крупная база здесь располагается на нефтяном поле Коноко. Там размещается до 800 военнослужащих США. Это не считая трех опорных пунктов, созданных на базе нефтяных заводов «Аль-Изба», «Аль-Джафра» и «Аттала», а также полноценной базы в Эс-Суваре, где находится 150 американских военных. Кроме этого, в непосредственной близости от позиций «Исламского государства» появились еще две базы: французская — в районе Хаваиджа на 125 человек, и американская — в районе Хаджина на 50 человек.

Не стоит забывать и о самой известной базе США — Ат-Танф, которая находится в провинции Хомс вблизи сирийско-иракской границы. Там, как и в Джиср-Аш-Шаддади, инструкторы США проводят подготовку боевиков так называемой «Новой сирийской армии», в составе которой есть и бывшие террористы ИГ.

Уходить по-американски

Есть все основания полагать, что усиление военного присутствия коалиции происходит исключительно для того, чтобы не допустить законное сирийское правительство к стратегически важным районам страны, где находятся нефтяные и газовые поля, которые необходимы Дамаску для восстановления экономики страны. При этом, ни о какой полномасштабной борьбе с «Исламским государством» говорить в этом случае не приходится.

В соседнем Ираке, где, по заявлениям США, террористическая организация была полностью разгромлена, ИГ снова набирает силу. Несмотря на присутствие, по самым скромным оценкам, пятитысячной группировки американских войск в иракской провинции Киркук, боевики «Исламского государства», по факту, удерживают пригороды административного центра и контролируют трассу Багдад—Киркук. Отмечается возобновление активной деятельности ИГ и в других районах Ирака. Например, в провинции Дияла в населенном пункте Мандали насчитывается до полутора тысяч боевиков.

Ситуацию с военными базами коалиции США в Сирии прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог и независимый журналист Александр Асафов:

«Процесс по значительному усилению американского военного присутствия является «яркой иллюстрацией» намерений Дональда Трампа вывести войска из региона. То есть вся антивоенная риторика существует только в голове Дональда Трампа, но военные элиты и политический истеблишмент США видят картину совсем по-другому и, наоборот, свое присутствие усиливает. О причинах присутствия достаточно подробно рассказывала Никки Хейли. По ее словам, американцы будут оставаться на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии, до тех пор, пока там не наступит процветание и демократия по американскому образцу. Ее формулировки были немного иными, но смысл примерно такой».

Собеседник ФАН объяснил, что американцы собираются уйти, но только лишь тогда, когда примут такое решение, не основываясь на каких-то объективных обстоятельствах:

«Фактически, пока американские задачи в регионе не будут выполнены, соответственно, они оттуда не уйдут, а будут лишь усиливать свое присутствие».

Бароны и вассалы

В этом деле Соединенным Штатам будут помогать их союзники и вассалы в лице «Исламского государства»:

«Американцы осуществляют свою политику, зачастую опираясь на какие-то местные силы. Так было в Афганистане, мы знаем об обширных контактах Центрального разведывательного управления и других американских ведомств с различными партизанскими группами в Латинской Америке, это прослеживается и по поведению США, например, в Африке. Везде американцы опираются на какие-либо парамилитарные группы, даже в том случае, если идеология, цели и задачи этих групп имеют выраженный антиамериканский характер», — объяснил Александр Асафов.

Эксперт отметил, что это никогда не останавливало спецслужбы США для налаживания своих агентурных сетей и использования подобных групп для своих целей:

«Американцы тренируют их, спонсируют, снабжают оружием, проводят специализированную подготовку боевиков. Сирия не стала исключением. Несмотря на то, что в качестве цели громко заявляется о борьбе с международным терроризмом в лице «Исламского государства», мы видим, что контакт существует. В том числе, и на американской базе Ат-Танф идет подготовка боевиков»

По мнению собеседника ФАН, это позволяет говорить о том, что возрождение «Исламского государства» на территории Сирии возможно:

«Другой вопрос, будет ли использована «торговая марка» «Исламское государство», которая уже достаточно потрепана. В свое время именно американцы стояли за созданием похожего бренда — «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), который был трансформирован и обрел различные вывески — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» и так далее. Я думаю, что «Исламское государство» может пойти по этому пути. То есть превратиться в набор вывесок этих парамилитарных групп, но суть останется прежней».

Ответ на все вопросы

Александр Асафов отметил, что фактор ИГ нужен будет США для того, чтобы объяснять собственное присутствие:

«Зачем в Сирии нужны американские военные, кроме как для обеспечения весьма флибустьерских экономических интересов Соединенных Штатов в регионе, то интересов американских нефтяных и газовых компаний? Вашингтон ответит: мы боремся с очередной «Джебхат ан-Нусрой», «Фронтом освобождения чего-нибудь от чего-нибудь». ИГ будет указана как угроза, хотя конструктивное сотрудничество на более низком уровне с представителем этой террористической организации продолжится».

Эксперт считает, что, пока американцы не выполнят или до конца не откажутся от своих целей на Ближнем Востоке, они не уйдут из региона:

«Совершенно очевидно, что и последняя история, связанная с выходом Трампа из иранской сделки, показывает, что у американцев свое видение того, как люди должны жить на Ближнем Востоке, как там должны распределяться ресурсы, и кто должен быть основным бенефициаром и выгодоприобретателем от этих процессов, а какие страны не должны участвовать в мировом рынке оборота нефти и газа, чтобы не создавать конкуренцию американским компаниям и Америке в целом. Поэтому все эти «военные присутствия», а также контакты по линии спецслужб и Пентагона с различными радикальными группировками являются лишь частью обеспечения экспансивной внешней политики Соединенных Штатов. Присутствие будет нарастать, даже если со своих высоких демократических трибун, они будут уверять весь мир в обратном».

Что делать сирийскому правительству?

В этой ситуации сирийское государство в лице правительства Башара Асада, по мнению эксперта, должно защищать свой суверенитета на всех направлениях:

«Насколько это возможно. Обращаться к своим партнерам и союзникам за помощью, а если это будет необходимо, и защитой. Сирийское правительство должно участвовать в конструктивных переговорах на международных площадках, например, в астанинском процессе, и, соответственно, сохранять то русло приверженности политическим изменениям в стране, политическим реформам, которые могут существенно помочь принести мир на землю Сирии».

Александр Асафов подчеркнул, что в первую очередь, несмотря на колоссальное международное и медийное политическое давление, сирийскому государству надо сохранять и защищать свой суверенитет:

«То есть право избирать свое собственное правительство, а не назначенное из-за океана, и жить по тем правилам и на тех основаниях, которые необходимы сирийскому народу. Не принимать навязываемые извне политические, экономические, социальные модели. Ну, и САА необходимо беспощадно бороться с угрозами для сирийского народа, такими как «Исламское государство» и прочие группировки, которые исключительно из-за финансовых и экономических выгод коалиции занимаются дестабилизацией обстановки и напрямую угрожают жизни мирных людей».

1 Организация запрещена на территории РФ.