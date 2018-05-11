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Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ
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Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге провинции Дамаск
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    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

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    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Незаконное военное присутствие международной коалиции в Сирии препятствует восстановлению страны и  создает тепличные условия для террористов «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Массивная военная инфраструктура простирается по захваченным курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) территориям на севере и спускается на юг по восточному побережью Евфрата.

    14 военных баз

    На сегодняшний день известно, по меньшей мере, о четырнадцати полноценных военных базах коалиции в САР.

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Так, в районе Кобани (Айн-аль-Араб), расположилась база сил специального назначения США и Франции. На базе в Тишрине дислоцируются французские подразделения численностью до 100 человек. Вокруг Ракки развернуты три базы — в Айн-Иссе, Хургале и Ат-Табке. Там присутствует как американский, так и французский контингент.

    К югу от административного центра провинции Хасака в Джиср аш-Шаддади находится одноименная база США, на которой, по некоторым данным, размещено до 250 американских военных. Базу в Камышлы занимают 270 военнослужащих США и 110 — ВС Франции. На пограничном пункте Тель-Кочер была оборудована американская база с небольшим аэродромом.

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Но главное, военная инфраструктура коалиции была создана и на богатых нефтяными месторождениями территориях провинции Дейр-эз-Зор. Самая крупная база здесь располагается на нефтяном поле Коноко. Там размещается до 800 военнослужащих США. Это не считая трех опорных пунктов, созданных на базе нефтяных заводов «Аль-Изба», «Аль-Джафра» и «Аттала», а также полноценной базы в Эс-Суваре, где находится 150 американских военных. Кроме этого, в непосредственной близости от позиций «Исламского государства» появились еще две базы: французская — в районе Хаваиджа на 125 человек, и американская  — в районе Хаджина на 50 человек.

    Не стоит забывать и о самой известной базе США — Ат-Танф, которая находится в провинции Хомс вблизи сирийско-иракской границы. Там, как и в Джиср-Аш-Шаддади, инструкторы США проводят подготовку боевиков так называемой «Новой сирийской армии», в составе которой есть и бывшие террористы ИГ.

    Уходить по-американски

    Есть все основания полагать, что усиление военного присутствия коалиции происходит исключительно для того, чтобы не допустить законное сирийское правительство к стратегически важным районам страны, где находятся нефтяные и газовые поля, которые необходимы Дамаску для восстановления экономики страны. При этом, ни о какой полномасштабной борьбе с «Исламским государством» говорить  в этом случае не приходится.

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    В соседнем Ираке, где, по заявлениям США, террористическая организация была полностью разгромлена, ИГ снова набирает силу. Несмотря на присутствие, по самым скромным оценкам, пятитысячной группировки американских войск в иракской провинции Киркук, боевики «Исламского государства», по факту, удерживают пригороды административного центра и контролируют трассу Багдад—Киркук. Отмечается возобновление активной деятельности ИГ и в других районах Ирака. Например, в провинции Дияла в населенном пункте Мандали насчитывается до полутора тысяч боевиков.

    Ситуацию с военными базами коалиции США в Сирии прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог и независимый журналист Александр Асафов:

    «Процесс по значительному усилению американского военного присутствия является «яркой иллюстрацией» намерений Дональда Трампа вывести войска из региона. То есть вся антивоенная риторика существует только в голове Дональда Трампа, но военные элиты и политический истеблишмент США видят картину совсем по-другому и, наоборот, свое присутствие усиливает. О причинах присутствия достаточно подробно рассказывала Никки Хейли. По ее словам, американцы будут оставаться на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии, до тех пор, пока там не наступит процветание и демократия по американскому образцу. Ее формулировки были немного иными, но смысл примерно такой».

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Собеседник ФАН объяснил, что американцы собираются уйти, но только лишь тогда, когда примут такое решение, не основываясь на каких-то объективных обстоятельствах:

    «Фактически, пока американские задачи в регионе не будут выполнены, соответственно, они оттуда не уйдут, а будут лишь усиливать свое присутствие».

    Бароны и вассалы

    В этом деле Соединенным Штатам будут помогать их союзники и вассалы в лице «Исламского государства»:

    «Американцы осуществляют свою политику, зачастую опираясь на какие-то местные силы. Так было в Афганистане, мы знаем об обширных контактах Центрального разведывательного управления и других американских ведомств с различными партизанскими группами в Латинской Америке, это прослеживается и по поведению США, например, в Африке. Везде американцы опираются на какие-либо парамилитарные группы, даже в том случае, если идеология, цели и задачи этих групп имеют выраженный антиамериканский характер», — объяснил Александр Асафов.

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Эксперт отметил, что это никогда не останавливало спецслужбы США для налаживания своих агентурных сетей и использования подобных групп для своих целей:

    «Американцы тренируют их, спонсируют, снабжают оружием, проводят специализированную подготовку боевиков. Сирия не стала исключением. Несмотря на то, что в качестве цели громко заявляется о борьбе с международным терроризмом в лице «Исламского государства», мы видим, что контакт существует. В том числе, и на американской базе Ат-Танф идет подготовка боевиков»

    По мнению собеседника ФАН, это позволяет говорить о том, что возрождение «Исламского государства» на территории Сирии возможно:

    «Другой вопрос, будет ли использована «торговая марка» «Исламское государство», которая уже достаточно потрепана. В свое время именно американцы стояли за созданием похожего бренда — «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), который был трансформирован и обрел различные вывески — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» и так далее. Я думаю, что «Исламское государство» может пойти по этому пути. То есть превратиться в набор вывесок этих парамилитарных групп, но суть останется прежней».

    Ответ на все вопросы

    Александр Асафов отметил, что фактор ИГ нужен будет США для того, чтобы объяснять собственное присутствие:

    «Зачем в Сирии нужны американские военные, кроме как для обеспечения весьма флибустьерских экономических интересов Соединенных Штатов в регионе, то интересов американских нефтяных и газовых компаний? Вашингтон ответит: мы боремся с очередной «Джебхат ан-Нусрой», «Фронтом освобождения чего-нибудь от чего-нибудь». ИГ будет указана как угроза, хотя конструктивное сотрудничество на более низком уровне с представителем этой террористической организации продолжится».

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Эксперт считает, что, пока американцы не выполнят или до конца не откажутся от своих целей на Ближнем Востоке, они не уйдут из региона:

    «Совершенно очевидно, что и последняя история, связанная с выходом Трампа из иранской сделки, показывает, что у американцев свое видение того, как люди должны жить на Ближнем Востоке, как там должны распределяться ресурсы, и кто должен быть основным бенефициаром и выгодоприобретателем от этих процессов, а какие страны не должны участвовать в мировом рынке оборота нефти и газа, чтобы не создавать конкуренцию американским компаниям и Америке в целом. Поэтому все эти «военные присутствия», а также контакты по линии спецслужб и Пентагона с различными радикальными группировками являются лишь частью обеспечения экспансивной внешней политики Соединенных Штатов. Присутствие будет нарастать, даже если со своих высоких демократических трибун, они будут уверять весь мир в обратном».  

    Что делать сирийскому правительству?

    В этой ситуации сирийское государство в лице правительства Башара Асада, по мнению эксперта, должно защищать свой суверенитета на всех направлениях:

    «Насколько это возможно.  Обращаться к своим партнерам и союзникам за помощью, а если это будет необходимо, и защитой. Сирийское правительство должно участвовать в конструктивных переговорах на международных площадках, например, в астанинском процессе, и, соответственно, сохранять то русло приверженности политическим изменениям в стране, политическим реформам, которые могут существенно помочь принести мир на землю Сирии».

    Сирия опутывается военной инфраструктурой коалиции: зачем США и союзники создают «тепличные условия» для возвращения ИГ

    Александр Асафов подчеркнул, что в первую очередь, несмотря на колоссальное международное и медийное политическое давление, сирийскому государству надо сохранять и защищать свой суверенитет:

    «То есть право избирать свое собственное правительство, а не назначенное из-за океана, и жить по тем правилам и на тех основаниях, которые необходимы сирийскому народу. Не принимать навязываемые извне политические, экономические, социальные модели. Ну, и САА необходимо беспощадно бороться с угрозами для сирийского народа, такими как «Исламское государство» и прочие группировки, которые исключительно из-за финансовых и экономических выгод коалиции занимаются дестабилизацией обстановки и напрямую угрожают жизни мирных людей».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Успенский
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