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Санкции США против России оставили центр Вашингтона без туалетов
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    Санкции США против России оставили центр Вашингтона без туалетов

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    Санкции США против России оставили центр Вашингтона без туалетов

    Вашингтон, 11 мая. Санкции США против России привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в центре Вашингтона, пишет The Huffington Post.

    В здании администрации музея Национальной аллеи сломались канализационные насосы, пользоваться уборными запретили. Сотрудников заставили пользоваться уличными переносными клозетами, сообщает «Ридус».

    «Туалеты в здании администрации начали работу 20 апреля, а переносные туалеты со стоянки рядом со зданием уже убрали», — отмечают американские СМИ.

    Известно, что насосы американская администрация в конце марта заказала через посредника у швейцарского концерна Sulzer, его контрольным пакетом акций владеет попавший под антироссийские санкции Виктор Вексельберг, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
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