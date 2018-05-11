Санкции США против России оставили центр Вашингтона без туалетов

Вашингтон, 11 мая. Санкции США против России привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в центре Вашингтона, пишет The Huffington Post.

В здании администрации музея Национальной аллеи сломались канализационные насосы, пользоваться уборными запретили. Сотрудников заставили пользоваться уличными переносными клозетами, сообщает «Ридус».

«Туалеты в здании администрации начали работу 20 апреля, а переносные туалеты со стоянки рядом со зданием уже убрали», — отмечают американские СМИ.

Известно, что насосы американская администрация в конце марта заказала через посредника у швейцарского концерна Sulzer, его контрольным пакетом акций владеет попавший под антироссийские санкции Виктор Вексельберг, пишет Ura.ru.