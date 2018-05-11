Общественная палата: Контрсанкции не ухудшат положение россиян

Москва, 11 мая. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев прокомментировал вопрос распространения контрсанкций на поставки жизненно важных товаров и услуг.

По его словам, принятие закона об ответных действиях в отношении политики США не вызовет ухудшения жизни граждан России.

«Было много нареканий и вопросов, не вызовет ли этот закон какое-то ухудшение положения граждан России. Тот вариант законопроекта, который представлен сейчас, гарантированно не ухудшает состояние граждан», — сказал Фадеев по итогам заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Фадеев добавил, что заключение Общественной палаты касалось жизненно важных товаров и услуг. Секретарь уверен, что граждане России не пострадают от введения закона, проект которого был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций.

Напомним, что проект об ответных действиях РФ на санкции США предполагает введение запрета или ограничения на ввоз лекарств, сырья и сельскохозяйственной продукции из США и поддерживающих американские санкции стран.