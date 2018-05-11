Спецслужбы предотвратили теракты на акции «Бессмертный полк» в Москве

Москва, 11 мая. Российские спецслужбы обезвредили террористов, которые готовили атаку на акцию «Бессмертный полк» в Москве, заявил заместитель министра внутренних дел России Олег Сыромолотов.

Сыромолотов отметил, что в преддверии Дня Победы было задержано сразу несколько террористических групп, которые готовили атаки на участников акции «Бессмертный полк» в Москве. Он констатировал, что экстремисты на момент задержания уже заготовили оружие для терактов.

«Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя, — приводит его слова ТАСС. — Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».

Акция «Бессмертный полк» прошла по всему миру в честь Дня Победы. В России участие в шествии приняли более 10 миллионов человек. Целью акции является сохранение памяти о героях-освободителях, сражавшихся с фашистской армией.