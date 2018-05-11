Сирия: САА взяла под свой контроль три города на юге провинции Дамаск

Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль три города на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, боевики вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм. В ближайшее время в освобожденных городах откроются полицейские и участки государственные учреждения.

Стоит отметить, что в начале мая при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. В настоящее время анклав находится под полным контролем сирийских властей.