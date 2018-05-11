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Российский сенатор назвал Америку с Трампом ключевой проблемой современного мира
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    Российский сенатор назвал Америку с Трампом ключевой проблемой современного мира

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    Российский сенатор назвал Америку с Трампом ключевой проблемой современного мира

    Москва, 11 мая. Российский сенатор Константин Косачев назвал Соединенные Штаты Америки во главе с президентом Дональдом Трампом главной проблемой для мира. Об этом он написал в своем Facebook.

    По его словам, проамерикански настроенным политикам пора понять, что основной проблемой современного мира является «не Иран с его ядерной программой, а Америка с Трампом».

    Косачев добавил, что после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном стало понятно, что Трамп будет показывать «свой криминально-ковбойский подход». Сенатор считает, что остановить его может только мировое сообщество. Как пишет Infox.ru, политик назвал выход США из ядерной программы «попыткой переиграть успешный сценарий». По мнению Косачева, новую договоренность с Ираном США будут диктовать на своих условиях. Он назвал Вашингтон «глобальным шантажистом» и «нарушителем мирового порядка».

    Российский сенатор назвал Америку с Трампом ключевой проблемой современного мира

    Автор: Анна Иванова
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