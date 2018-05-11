В следующий раз «Абрамсами» бомби: устроившего «хамвипад» на учениях сержанта уволили из ВС США

Вашингтон, 11 мая. Суд США признал бывшего сержанта ВС страны Джона Скиппера виновным в намеренном уничтожении боевых машин Humvee, неудачное десантирование которых во время учений в Германии два года назад стало хитом Youtube.

Суд установил, что Скиппер намеренно перерезал стропы, удерживавшие вездеходы, из-за чего они упали на землю и разрушились. При этом мотивы его поступка не называются, а вердикт — понижение в звании и увольнение из состава ВС США — кажется странным, учитывая, что Скипперу грозил десятилетний тюремный срок.

Бывшего военного в результате признали виновным в уничтожении имущества стоимостью более 500 долларов и намеренном лжесвидетельстве, отмечают североамериканские СМИ.

Отметим, видео с учений в ФРГ было загружено на Youtube два года назад, оно имеет более 1,8 миллиона просмотров.

«Вы серьезно!?? Отличное использование денег налогоплательщиков», — отметил один из комментирующих «хамвипад» американцев.

«Хамви на продажу: использовался недолго, легкие вмятины, 10 тысяч долларов», — пошутил другой участник обсуждения.

«Не показывайте это нашим ВДВ-шникам… поумирают от смеха…» — поучаствовал в фестивале юмора пользователь из России.

«Такой противник нам нужен! С такими можно даже на войну не приходить — сами друг друга по убивают…» — поддержал соотечественника Михаил.

«Давай «Абрамсами» в следующий раз бомби... и это «исключительная» нация Камеди-клаб, а не десантирование…» — подчеркнул Александр Гусев.

Отметим, наказание за произошедшее понес не только Скиппер, обрезавший стропы парашютов, но и снимавший инцидент на видео военнослужащий. Не скрывавший радости оператор получил выговор.