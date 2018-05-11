Немецкие автоэксперты оценили новый универсал «АвтоВАЗа»
Берлин, 11 мая. Новый автомобиль «АвтоВАЗа» универсал Lada Vesta SW Cross был испытан журналистами, представляющими авторитетное автоиздание Auto Bild. Как стало известно, российский внедорожник получил восторженные отклики.
Так, новую «Ладу» охарактеризовали как модель с ярким и оригинальным Х-образным дизайном, что привлекает покупателей. Качество новинки не уступает румынской модели Dacia, при этом экстерьер марки знаком автолюбителям по седану Vesta.
Как считает журналист Кристофер Клаусен, у Lada Vesta SW Cross хорошая «начинка» и просторный салон. В Германии цены на автомобили стартуют от 12 990 евро. Кроме того, в Евросоюзе с таким количеством опций и по столь низкой цене Vesta SW и Cross признана лидером рынка.
Lada Vesta SV Cross: Test, alle Infos Russischer Kombi zum Kampfpreis! https://t.co/LqYZKcFI95 pic.twitter.com/D4fyiTYDXW— AUTO BILD (@autobild) May 8, 2018
Напомним, российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» с 1 мая текущего года поднял цены на автомобили Lada на российском рынке.