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Тупик становится все глубже: Лавров прокомментировал решение США о признании Иерусалима столицей Израиля
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    Тупик становится все глубже: Лавров прокомментировал решение США о признании Иерусалима столицей Израиля

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    Тупик становится все глубже: Лавров прокомментировал решение США о признании Иерусалима столицей Израиля

    Москва, 11 мая. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США лишь углубляет тупик в палестино-израильском урегулировании.

    Российский министр Сергей Лавров встретился со специальным координатором ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николаем Младеновым. 

    «Нас очень беспокоит ситуация в палестино-израильском урегулировании, она тупиковая, причем тупик становится все глубже и глубже, особенно в свете известных решений США по Иерусалиму», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Лавров подчеркнул, что Россия встревожена попытками перекроить геополитическую карту Ближнего Востока и севера Африки. Таким образом некоторые страны стараются отодвинуть палестинскую проблему на задний план. Глава МИД убежден, что такие шаги ведут к опасному пути. 

    Автор: Ирина Селезнева
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