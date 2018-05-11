Тупик становится все глубже: Лавров прокомментировал решение США о признании Иерусалима столицей Израиля

Москва, 11 мая. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США лишь углубляет тупик в палестино-израильском урегулировании.

Российский министр Сергей Лавров встретился со специальным координатором ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николаем Младеновым.

«Нас очень беспокоит ситуация в палестино-израильском урегулировании, она тупиковая, причем тупик становится все глубже и глубже, особенно в свете известных решений США по Иерусалиму», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия встревожена попытками перекроить геополитическую карту Ближнего Востока и севера Африки. Таким образом некоторые страны стараются отодвинуть палестинскую проблему на задний план. Глава МИД убежден, что такие шаги ведут к опасному пути.