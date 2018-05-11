В Совфеде допустили жесткий ответ Украине в случае попытки отобрать имущество РФ

Украина, считают некоторые эксперты, может получить возможность взыскивать имущество РФ в свою пользу по всему миру на основании решения палаты Третейского суда в Гааге. Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своем Twitter.

«Согласно Нью-Йоркской конвенции от 1958 года (о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений — прим. ФАН) сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически в любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее», — написал он.

Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в том случае, если решение суда будет признано легитимным и вступит в силу, а Украина попытается воспользоваться данным прецедентом, отечественные законодатели могут жестко ответить на эти действия и изменить конституцию.

«Во-первых, я напомню, что в 2015 году в действующую нормативную правовую базу были внесены изменения, согласно которым приоритет над вердиктами международных инстанций отдается Конституционному суду РФ, только эта инстанция может поставить точку в данном вопросе.

Во-вторых, я допускаю, что парламент может внести изменения в конституцию, в частности, в ту статью, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы, чтобы российские законы в различных разбирательствах имели более значимую роль, нежели иностранные», — говорит парламентарий.

Сенатор напомнил, что ранее иностранный арбитраж в споре между «Газпромом» и Нафтогазом» вынес решение в пользу украинской компании.

« Из решений международных инстанций следует, что если тот или иной народ захочет воспользоваться своим правом на самоопределение, как это произошло с Крымом, то он должен выплачивать некие компенсации тем, кто с этим не согласен», — указал Сергей Цеков.

Собеседник агентства также подчеркнул, что украинские компании, которые работали к Крыму до воссоединения полуострова с РФ, добровольно прекратили свою деятельность на российской территории.