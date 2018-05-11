Диалог с участниками рынка: эксперты оценили действия РКН по разблокировке подсетей Google

Блокировка шести подсетей Google, которая была введена из-за запрета мессенджера Telegram, снята, говорится в пресс-службе Роскомнадзора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллионов IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, регулятор добавил, что подсети были разблокированы для того, чтобы была обеспечена корректная работа сторонних интернет-ресурсов. Однако мониторинг использования разблокированных сетей попавшим под запрет мессенджером Павла Дурова будет продолжен.

Способ найден

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что РКН правильно поступил, что организовал «горячие линии». Регулятор смог наладить взаимодействие с интернет-сообществом, после чего последовали разблокировки.

«Вся эта история, из-за которой огромное количество добросовестных сайтов пострадали в ходе блокировок, связана с тем, что Telegram прыгает по IP законопослушных порталов, таким образом ставя их под удар. Очевидно, что на это Дуров тратит значительные средства, включая финансовые, но, очевидно, что Роскомнадзор нашел способ, как блокировать мессенджер, не затрагивая работу посторонних ресурсов», — пояснила Наталия Елисеева.

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что действия Роскомнадзора совершенно правильные и закономерные. Те, кто не виноват, не должны платить за прегрешения Павла Дурова. Не должны невиновные становиться жертвой его политических амбиций и бизнес-интересов.

«Поэтому действия Роскомнадзора по отношению к IP-адресам Google, на мой взгляд, совершенно правильные, закономерные и это можно только приветствовать. Действия Роскомнадзора по налаживанию отношений с такими крупными корпорациями как Google, учет мнения пользователей и диалог с крупнейшими участниками рынка в сфере информационных технологий выглядят необходимыми и разумными мерами. Если Google был использован гражданином Дуровым «в темную», а это, судя по всему, так и было, то разблокировка тех IP-адресов, которые были заблокированы ошибочно, является верным шагом в правильном направлении», — рассказал Владимир Соловейчик.

Поскольку за время блокировки Telegram сотрудники Роскомнадзора организовали горячую линию, наладили взаимодействия с бизнес-сообществом и интернет-ассоциациями, проведя ряд встреч, то теперь, уверен эксперт, настала пора исполнить обещанное. Регулятор снимает блокировки с добросовестных ресурсов, внедряет безопасные для законопослушных сайтов методы ограничения доступа к противозаконной информации.

«Необходимо отделить бизнес Дурова от проблем сети Интернет как источника коммуникации и информации. Интернет-провайдеры и — главное! — миллионы пользователей не должны страдать из-за хамства и самодурства Дурова, его политических амбиций, предпринимательской наглости и явно завышенной самооценки», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории Российской Федерации. В ходе исполнения решения суда Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов, предоставлявших доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.