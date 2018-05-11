Правительство Молдавии исключило объединение с Румынией

Кишинев, 11 мая. Молдавия является суверенным и независимым государством, поэтому объединение с Румынией исключено, заявил премьер страны Павел Филип.

«Правительство Молдавии исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран», — констатировал Филип.

Он отметил, что его страна суверенное и независимое государство. Глава правительства уточнил, что разговоры об объединении Молдавии и Румынии следует «отложить до лучших времен». При этом Филип признал, что уровень отношений двух государств на данный момент «находится на историческом максимуме».

Молдавский премьер убежден, что его страна может быть вместе с Румынией «в составе ЕС».