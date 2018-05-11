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Правительство Молдавии исключило объединение с Румынией
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    Правительство Молдавии исключило объединение с Румынией

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    Правительство Молдавии исключило объединение с Румынией

    Кишинев, 11 мая. Молдавия является суверенным и независимым государством, поэтому объединение с Румынией исключено, заявил премьер страны Павел Филип.

    «Правительство Молдавии исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран», — констатировал Филип.

    Он отметил, что его страна суверенное и независимое государство. Глава правительства уточнил, что разговоры об объединении Молдавии и Румынии следует «отложить до лучших времен». При этом Филип признал, что уровень отношений двух государств на данный момент «находится на историческом максимуме».

    Правительство Молдавии исключило объединение с Румынией

    Молдавский премьер убежден, что его страна может быть вместе с Румынией «в составе ЕС».

    Автор: Катерина Тимошенская
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