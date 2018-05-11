Фотографы поймали слезы Самойловой после провала на «Евровидении»

Лиссабон, 11 мая. Россиянка Юлия Самойлова не пробилась в финал песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Лиссабоне. Итоги голосования сильно расстроили певицу и она расплакалась.

Фотографы поймали момент, когда Юлия Самойлова расплакалась после оглашения итогов голосования. Несмотря на исполнение жизнеутверждающей песни «I won’t break», россиянка не прошла в финал. В этот момент ее поддержал супруг и тур-менеджер Алексей Таран.

Затем Самойлова взяла себя в руки, справилась с эмоциями и рассказала о выступлении. Она выразила слова благодарности своей команде и назвала участие в «Евровидении» бесценным профессиональным опытом.