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Фотографы поймали слезы Самойловой после провала на «Евровидении»
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    Фотографы поймали слезы Самойловой после провала на «Евровидении»

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    Фотографы поймали слезы Самойловой после провала на «Евровидении»

    Лиссабон, 11 мая. Россиянка Юлия Самойлова не пробилась в финал песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Лиссабоне. Итоги голосования сильно расстроили певицу и она расплакалась.

    Фотографы поймали момент, когда Юлия Самойлова расплакалась после оглашения итогов голосования. Несмотря на исполнение жизнеутверждающей песни «I won’t break», россиянка не прошла в финал. В этот момент ее поддержал супруг и тур-менеджер Алексей Таран.

    Затем Самойлова взяла себя в руки, справилась с эмоциями и рассказала о выступлении. Она выразила слова благодарности своей команде и назвала участие в «Евровидении» бесценным профессиональным опытом.

    Автор: Ирина Селезнева
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