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В МГУ назвали фейком требование согласовывать зарубежные поездки студентам
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    В МГУ назвали фейком требование согласовывать зарубежные поездки студентам

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    Москва, 11 мая. Исполняющий обязанности декана механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Владимир Чубариков в разговоре с Федеральным агентством новостей опроверг появившиеся в различных СМИ слухи о необходимости согласования выезда студентов за границу с ректором. 

    «Это фейк, глупость, — говорит Владимир Чубариков. — Начнем с того, что мы это объявление, естественно, не видели. Никто. Во-вторых, здесь же дети учатся, развешивают что попало. Пошутил, быть может, кто-то. А если кто-то намерен всерьез обсуждать подобный вопрос, то мы — механико-математический факультет — не являемся юридическим лицом, чтобы запрещать/разрешать студентам выезжать за границу». 

    По словам и. о. декана, «ничего подобного не было — не было, потому что не могло быть».

    Напомним, в социальных сетях и телеграм-каналах 10 мая появилась информация о том, что деканат механико-математического факультета издал распоряжение о необходимости студентам мехмата согласовывать свои заграничные поездки, даже частные, с деканом факультета и ректором университета. 

     

    Автор: Алексей Громов
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