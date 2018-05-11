В МГУ назвали фейком требование согласовывать зарубежные поездки студентам

Москва, 11 мая. Исполняющий обязанности декана механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Владимир Чубариков в разговоре с Федеральным агентством новостей опроверг появившиеся в различных СМИ слухи о необходимости согласования выезда студентов за границу с ректором.

«Это фейк, глупость, — говорит Владимир Чубариков. — Начнем с того, что мы это объявление, естественно, не видели. Никто. Во-вторых, здесь же дети учатся, развешивают что попало. Пошутил, быть может, кто-то. А если кто-то намерен всерьез обсуждать подобный вопрос, то мы — механико-математический факультет — не являемся юридическим лицом, чтобы запрещать/разрешать студентам выезжать за границу».

По словам и. о. декана, «ничего подобного не было — не было, потому что не могло быть».

Напомним, в социальных сетях и телеграм-каналах 10 мая появилась информация о том, что деканат механико-математического факультета издал распоряжение о необходимости студентам мехмата согласовывать свои заграничные поездки, даже частные, с деканом факультета и ректором университета.