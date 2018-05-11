Ученые выяснили, почему лед скользкий

Амстердам, 11 мая. Группа физиков из европейских стран изучила причины повышенной скользкости льда.

В конце 19 века скользкость объясняли увеличением давления между жидкой и твердой фазами льда, однако физики из Нидерландов, Германии и Франции под руководством Даниэля Бонна из Амстердамского университета пришли к иным выводам.

После детального изучения скольжения стального шарика по поверхности льда ученые пришли к выводу о том, что повышенная скользкость льда может быть объяснена образованием подвижных молекул в поверхностном слое льда вследствие разрыва водородных связей. Данное поведение льда характерно только при относительно небольших отрицательных температурах. Более низкие температуры приводят к замедлению диффузии молекул и переходу льда в нормальное не скользкое состояние, указывают ученые в статье Journal of Physical Chemistry Letters.

Данные исследования могут быть полезны как для организаторов соревнований по связанным со льдом видам спорта, а также для производителей зимней обуви.

Напомним, что ранее группа геологов и инженеров установила, почему Пизанская башня пережила крупные землетрясения, сохранив целостность и не получив никаких повреждений.