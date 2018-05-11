В России цены на iPhone 6 упали до рекордной отметки

Москва, 11 мая. Цены на смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus в России опустились до рекордных значений.

В настоящее время смартфоны компании Apple можно купить по рекордно низкой цене. Стоимость iPhone 6 и iPhone 6 Plus составляет всего 20–24 тысячи рублей.

Отметим, что ранее покупатели гаджетов тратили от 32 до 42 тысяч рублей за iPhone 6 и от 37 до 47 тысяч рублей за iPhone 6 Plus. Такой уровень цен сохранялся во время старта продаж смартфонов — в сентябре 2014 года, пишет Ura.Ru.

Подчеркивается, что стоимость на них падает из-за растущей конкуренцией на российском рынке.