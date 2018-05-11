Таганский суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку

Москва, 11 мая. Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу представителей Telegram на блокировку мессенджера в России. Причиной стали обнаруженные в обращении недостатки.

Заявителю дан срок до 4 июня, чтобы их исправить, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в апреле московский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Ранее руководство компании Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений, как этого требует российское законодательство.

В Telegram заявили, что выполнить требование Федеральной службы безопасности якобы технически невозможно. Юристы компании ранее пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но не преуспели.