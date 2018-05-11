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Таганский суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку
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    Таганский суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку

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    Таганский суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку

    Москва, 11 мая. Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу представителей Telegram на блокировку мессенджера в России. Причиной стали обнаруженные в обращении недостатки.

    Заявителю дан срок до 4 июня, чтобы их исправить, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Напомним, в апреле московский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Ранее руководство компании Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений, как этого требует российское законодательство.  

    В Telegram заявили, что выполнить требование Федеральной службы безопасности якобы технически невозможно. Юристы компании ранее пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но не преуспели.

    Автор: Федор Веснин
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