Москва, 11 мая. Верховная рада в пятницу зарегистрировала законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая. Документ был размещен на сайте украинского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, праздничный нерабочий день с 9 мая, который сегодня на Украине считается «Днем победы над нацизмом», предлагается перенести на 8 мая – «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения».

В качестве автора законопроекта выступил внефракционный депутат Рады Андрей Денисенко. По его мнению, 9 мая якобы имеет «не исторический, а идеологический контекст». Депутат заявил, что эта дата якобы «устойчиво ассоциируется с утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».

Напомним, в настоящее время украинские власти активно проводят так называемую политику «декоммунизации». Как неоднократно отмечали политологи, фактически целью такой политики является стремление Киева переписать историю и разорвать культурные и исторические связи российского и украинского народов.

В рамках «декоммунизации» на Украине сносятся памятники советских лет, массово переименовываются улицы и города, а осенью прошлого года украинские власти запретили использовать термин «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским.

Сегодня Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, однако выходным днем по-прежнему остается 9 мая.