Песков прокомментировал ликвидацию ФАНО

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию Федерального агентства научных организаций, о которой в пятницу со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщили СМИ.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли ликвидация ФАНО в Кремле, Песков напомнил, что сначала должен быть сформирован кабинет министров, передает корреспондент ФАН.

«Сначала структура кабинетов министров предлагается председателем Кабмина, пока этого сделано не было», — сказал он.

Напомним, в конце прошлого года российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором раскритиковали работу ФАНО.