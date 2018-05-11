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Песков прокомментировал ликвидацию ФАНО
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    Песков прокомментировал ликвидацию ФАНО

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    Песков прокомментировал ликвидацию ФАНО

    Москва, 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию Федерального агентства научных организаций, о которой в пятницу со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщили СМИ.

    Отвечая на вопрос, обсуждается ли ликвидация ФАНО в Кремле, Песков напомнил, что сначала должен быть сформирован кабинет министров, передает корреспондент ФАН.

    «Сначала структура кабинетов министров предлагается председателем Кабмина, пока этого сделано не было», — сказал он.

    Напомним, в конце прошлого года российские ученые направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором раскритиковали работу ФАНО.

    Автор: Юлия Майорова
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